Similitudes y diferencias entre AMLO y Trump

En AMLO y Trump, actual presidente de México y expresidente de Estados Unidos, respectivamente, podemos encontrar varias similitudes tanto en su manera de gobernar y en aspectos de su vida, pero también existen diferencias que a continuación enlistaremos.

Andrés Manuel López Obrador inició su sexenio en diciembre de 2018, cuando a Donald Trump le restaban dos años de su gobierno, razón por la cual ambos mandatarios se vieron obligados a tener cierta comunicación y hasta un encuentro en la Casa Blanca, en Washington D.C.

¿En que se parecen AMLO y Trump?

Primero, AMLO y Trump se parecen en lo populistas y nacionalistas. En el caso de Donald Trump, usó durante su campaña su famoso eslogan ‘Make America Great Again’, aludía al nacionalismo y al proteccionismo y a beneficiar a empresas norteamericanas por encimas de otras. Mientras que López Obrador tiene una postura muy clara en cuanto a los recursos energéticos, la soberanía nacional y los programas sociales.

Ambos mandatarios van contra el sistema. Durante sus campañas presidenciales dijeron luchar en contra del sistema, Trump se ha caracterizado por mantener una lucha constante contra el ‘establishment’ de Washington D.C, que incluye a políticos y grandes empresarios. López Obrador ha enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción al interior del gobierno y de acabar con la alta burocracia.

Se han casado más de una vez. Andrés Manuel estuvo casado con Rocío Beltrán hasta 2003 cuando ella falleció, posteriormente contrajo nupcias con Beatriz Gutiérrez Müller. Trump se ha casado tres veces, primero con Marla Maples, posteriormente con Ivana Zelníčková y actualmente está casado con Melania.

Solo hablan un idioma. Sí, lo leíste bien, ninguno de los dos habla otro idioma que no sea el propio. Andrés Manuel ha declarado en varias ocasiones que no sabe inglés pero que con la ayuda de un traductor puede entenderse perfectamente, y Donald Trump no ha utilizado otro lenguaje en las reuniones bilaterales que ha sostenido en lo que va de su presidencia.

Entre las diferencias podemos encontrar Trump no siempre estuvo inmerso en la política como es el caso de Andrés Manuel. El expresidente de Estados Unidos es un empresario y su experiencia política era prácticamente nula cuando llegó a la presidencia.

En las giras presidenciales podemos encontrar otra gran diferencia, ya que el presidente de México anunció que no utilizaría el avión presidencial porque era un lujo por lo que viajaría en vuelos comerciales dentro y fuera del país. En contraste, Donald Trump no viaja a ninguna parte sin que el Air Force Once lo acompañe; el avión presidencial de la Unión Americana tiene que estar disponible las 24 horas del día en caso de que el presidente necesite usarlo para alguna emergencia.

El día que AMLO defendió a Trump

AMLO en contra de la censura impuesta por Twitter y Facebook.

Durante una conferencia mañanera de enero del presente año, AMLO defendió a Trump luego de que Twitter y Facebook le bloqueara sus cuentas de redes sociales. Señaló que eso es un acto de censura que no permitirá.

“No acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir, si nosotros estamos por las libertades (…) Cómo se va a censurar a alguien. ‘A ver, te castigo, porque yo juez, como la Santa Inquisición, considero que lo que estás diciendo es perjudicial’. Dónde está, incluso, la norma, dónde está la legislación, dónde está reglamentado, eso no es un asunto de Estado, eso es un asunto de las empresas”, señaló.

Imágenes de AMLO y Trump

López Obrador y Donald son fanáticos del beisbol.

El 8 de julio de 2020, la Presidencia de la República difundió imágenes en las que se observa a Andrés Manuel López Obrador y a Donald Trump intercambiando bates de beisbol. El que entregó AMLO estaba decorado con arte huichol. Según presidencia, Donald Trump agradeció este detalle.

En la misma fecha, AMLO y Trump firmaron la Declaración Conjunta por inicio de T-MEC. El documento fue firmado luego de una reunión entre ambos mandatarios que duró aproximadamente una hora con 40 minutos.

AMLO y Trump se reúnen por primera vez.

