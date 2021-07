Silvano Aureoles teme un narcoestado en Michoacán por gobierno "sumiso" de AMLO

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, aprovechó su gira por Estados Unidos para revelar en entrevista con “Cuestión de Poder” del canal colombiano NTN24, que está siendo amenazado por el crimen organizado e incluso por el gobierno de AMLO.

Desde Washington, DC, el político mexicano dijo que no quiere que su “estado natal, Michoacán, regrese un narcogobierno como lo tuvo en el pasado, que fue un periodo oscuro, triste” y reiteró lo inefectivo de la estrategia de “abrazos no balazos”.

En la entrevista reiteró sus intenciones de denunciar la “narcoelección” de Michoacán, a raíz de la cual la entidad “se encamina a convertirse en un narcoestado”, y como AMLO permite el control por parte del narco.

Silvano Aureoles denuncia lazos de AMLO con narco

El gobernador acusó a la nueva administración presidencial de ser “complaciente, sumisa y tolerante hacia los grupos delicuenciales”, y generar un panorama sombrío para México, recordando como Aureoles culpa a AMLO por 10 millones de nuevos pobres.

Aureoles aseguró que MORENA está en camino a convertirse en un narcopartido; aunque admitió no tener pruebas del presunto financiamiento del narco al partido, aseguró que hay al menos un pacto entre ellos y la liberación de Ovidio Guzmán Loera es prueba de esto.

Gobernador de Michoacán dice ser amenazado

En junio de este año, Silvano Aureoles fue a Palacio Nacional para presentar pruebas de 'narcoelección', aunque no fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que su gobierno lo tienen bajo amenaza.

“Estoy amenazado tanto por el gobierno, por sus personajes de gobierno, como del lado del crimen organizado, porque evidentemente lo que estoy diciendo no gusta”. Al cuestionarlo sobre porque no hace públicas las evidencias, dijo que no quería poner en riesgo la vida de sus allegados así como de los testigos.

AMLO “se ha especializado en usar a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, para perseguir a sus críticos”, pero ha instruido la Fuerzas Armadas y Guardia Nacional “que no actúen” frente al crimen organizado, asegura Silvano Aureoles.

