Silvano Aureoles llevará ante Corte controversia por superdelegados

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un recurso de controversia constitucional por la designación de la figura de superdelegados federales.

“De no hacerlo estaría incurriendo en una grave omisión al pacto federal”, señaló.

Aureoles Conejo explicó que “no puede haber una autoridad paralela en los gobiernos estatales, menos cuando hay un gobernador que fue electo y legitimo y con esa figura invadir competencias y facultades porque en la práctica lo que se está haciendo es instalar una autoridad paralela”.

Para Silvano Aureoles, la designación de esa figura por parte del gobierno federal no es un tema menor, ya que pone a prueba a las instituciones ante una ruta y acciones legales, así como actos, que ponen en riesgo la soberanía del Estado y la vida de la República federal.

“No volveré a convocar a ninguna sesión de seguridad como la que el día de ayer. Se hizo por cortesía y plena disposición a colaborar con el gobierno de la República, pero no volverá a suceder, no volveré a convocar a una sesión de esta naturaleza, porque no hay las facultades”, advirtió.