"Si pierdo, me voy", sentencia AMLO sobre la revocación de mandato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reafirmó que, aunque el resultado de la consulta de revocación no sea vinculatoria, al conseguir el 40% de la participación ciudadana, si la gran mayoría vota por que no siga al frente del Gobierno de México, dejará el puesto.

“Si no hay difusión y no hay casillas para que la consulta sea vinculatoria, tenga efectos legales, necesita participar más del 40% de los ciudadanos, estamos hablando de 35 millones de ciudadanos, para que sea legal. Pero yo estoy planteando, y es mi compromiso, además es una convicción de que, aunque no se llegue al 40% si pierdo, me voy”, dijo AMLO en La Mañanera.

Andrés Manuel López Obrador encomió la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en la que permite las expresiones de promoción por parte de servidores públicos durante la veda electoral y aprovechó para exhortar a la población a participar en la consulta de revocación de mandato.

AMLO celebra la revocación de mandato

“Celebro la aprobación de este reforma porque tiene que ver con la democracia, hemos dicho varias veces, no se agota al elegir al gobernante, es una forma de vida. Por eso es importante que a la democracia representativa se le fortalezca con la democracia participativa para que no olvidemos que el soberano es el pueblo y que el pueblo pone y el pueblo quita”, dijo AMLO.

Este jueves, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto aprobado por el Senado de la República, en el que permite promover la consulta de revocación durante la veda electoral.

Mandato amplía el concepto de propaganda elecotral

El mandato amplió, como había solicitado el presidente López Obrador en días pasados, el concepto de propaganda electoral y estableció que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

