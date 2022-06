“Si no vas a legislar, que no cobren”: AMLO a alianza Va por México

El presidente apuntó que el paro constitucional afecta a la población.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció este lunes al paro de la alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, que propone un bloqueo a sus iniciativas de reformas constitucionales en el Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que si no legislarán, lo mejor será que no cobren su sueldo. En ese sentido urgió a los legisladores a pedir licencia para no recibir su salario.

“Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren”, indicó el presidente de México en su tradicional mañanera.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el pasado 9 de junio, la alianza Va por México advirtió a Morena que no aprobará ninguna reforma constitucional impulsada por el gobierno federal en lo que resta de la actual legislatura en el Congreso.

Tras la presentación de la moratoria constitucional acordada por los partidos, el mandatario federal afirmó que esta medida afecta también al pueblo mexicano. Por lo que instó a los legisladores a solicitar su licencia.

“Ahora que los diputados o dirigentes del bloque conservador dicen que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense, qué legisladores, ¿a quién perjudican? Al pueblo”, aseguró López Obrador.

¿Qué es la moratoria constitucional?

El documento fue presentado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD.

La “moratoria constitucional”, que fue suscrita por la coalición Va por México (PRI,PAN,PRD), consiste en que el grupo no permitirá reformas constitucionales “dañinas”. Según el documento presentado por los legisladores, buscan proteger la democracia y archivar todas las “ocurrencias” de reformas “bolivarianas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

