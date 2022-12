Si no es aprobado Plan B que cada quien asuma su responsabilidad: AMLO.

Que cada legislador asuma su responsabilidad en caso de no aprobar el Plan de B a la Reforma Electoral, señaló este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual envío hace unos días al Congreso de la Unión y ahora está en análisis en el Senado de la República.

En el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo dijo que él se hizo su parte “de no quedarse callado y actuar” para evitar mantener un régimen antidemocrático.

“Sí, creo que se va a aprobar la reforma electoral y si no se aprueba, pues cada quien va asumir su responsabilidad. ¿Por qué envié esta iniciativa? Pues porque no quiero yo pasar a la historia como cómplice de prácticas y de actitudes antidemocráticas”.

Esto luego de que el morenista zacatecano, Ricardo Monreal Ávila, manifestara que el Senado de la República se tomará el tiempo necesario para analizar dicha iniciativa.

“Entonces si un senador dice `no, no voy a votar´, o dos o tres o cinco, o 10 o 20, pues allá ellos. Ellos tienen nada más que hacerse cargo de sus actos, y es la gente la que decide como es en una auténtica democracia”, insistió el primer mandatario.

En este sentido, fue cuestionado sobre porqué en el paquete de leyes secundarias en materia electoral se anexó el que los partidos políticos, como el PT y el PVEM, no necesiten el tres por ciento del porcentaje nacional, para mantener el registro y seguir cobrando sus prerrogativas, a lo que el presidente señaló que revisará esa parte y si es necesario se modificará.

“Esto se aclara y si es grave ofrezco enviar otra iniciativa, y se quita. Entonces se quita, porque nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo de nuestra vida pública una línea recta, por eso no han podido los corruptos, por eso vamos a seguir con la transformación del país”.

Ante la insistencia de un reportero, López Obrador dijo que mañana viernes el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, informará sobre la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados y cuyo análisis pasó al Senado de la República.

“Que venga y nos explique porque no se puede constitucionalmente quitarle presupuesto a los partidos, no se aceptó la reforma, entonces los partidos son intocables, de acuerdo al bloque conservador, el INE no se toca y tampoco los partidos”, insistió.

Dejó claro que esos cambios no le fueron consultados por los legisladores federales, aunque dijo que no es una situación de “desobediencia”, porque ya no son los tiempos de antes, donde obedecían al Presidente en todo.

