Si mi hermano es responsable que sea castigado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció respecto al caso de su hermano Pío López Obrador, a quien dijo no protegerá, luego que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigará su presunta responsabilidad en delitos electorales.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que llegó al cargo para encabezar una transformación y “no traicionará” al pueblo, por lo que afirmó que en caso de ser encontrado culpable debe ser castigado.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el Tribunal Electoral ordenó seguir investigando a Pío López Obrador por los presuntos delitos electorales ya habían prescrito, esto luego que se diera conocer una serie de videos en donde el hermano del presidente.

AMLO “no protege” a su hermano

“Si mi hermano Pío es responsable que sea castigado, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no protejo a nadie… Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifestó, que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar”, aseguró el mandatario.

Asimismo, durante su conferencia matutina de este 7 de octubre, López Obrador se disculpó por denunciar actos de corrupción de quien venga, pues se dijo convencido de que es el principal problema de México. “Ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México”, agregó.

¿Qué hizo Pío López Obrador?

Pío López Obrador, hermano del presidente.

El hermano del mandatario se vio envuelto en gran escándalo, luego que el periodista Carlos Loret de Mola filtró dos videos en donde aparece recibiendo dinero para la operación política de Morena, partido fundado por el presidente.

En la grabación, presuntamente tomada por David León, aparece Pío López recibiendo dinero para reforzar las actividades de Morena en Chiapas, al menos en dos ocasiones durante 2015.

Tras los escándalos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó información del hermano de AMLO al INE, por lo que la investigación en continúa,

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!