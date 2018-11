Si el pueblo lo demanda se procederá legalmente contra ex presidentes: AMLO

A prácticamente una semana de que tome posesión, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si la ciudadanía exige investigar y en su caso encarcelar a ex presidentes por actos de corrupción, lo haría en aras de la democracia. Al reiterar que está en su persona perdonar la corrupción antes del 1 de diciembre, “porque se llenarían las cárceles”, reiteró que los actuales procesos abiertos o que se abran se les daría continuidad.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, como parte de una serie de visitas a medios para difundir la próxima consulta ciudadana sobre el Tren Maya y otras obras como la Refinería en Tabasco, aclaró que cuando habló de ir hacia atrás y al más alto nivel se refería a los ex presidentes de México.

Asimismo mencionó por nombre a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de quienes recordó que existen denuncias impulsadas por él mismo en distintos momentos interpuestas ante fiscales federales.

Aclaró que no es “cacería de brujas” el perseguir con intención política y que eso sólo cambiaría si el pueblo lo pide.

“Estamos hablando de que puede haber esta presión interna y, en un verdadero sistema político democrático, los ciudadanos tienen la última palabra. Mi postura es, no voy a perseguir a nadie. Pero aclaro, quienes tengan juicios pendientes deberán responder, pero desde la perspectiva política, no vamos a llevar a cabo ninguna persecución”, acotó.

Sin rencores

Con Carmen Aristegui confesó que en septiembre del 2000, meses después de haber ganado la elección para la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, se reunió con el presidente electo, el ex panista Vicente Fox Quesada.

Fox Quesada le platicó al ahora presidente electo que su gobierno planeaba aumentar el IVA a medicinas y alimentos para tener más presupuesto público.

"Los neoliberales dicen que no les puedes quitar nada al Presupuesto, me acuerdo cuando vi la primera vez a Fox después de la elección de 2000, en septiembre, fue en mi casa de campaña, fue muy interesante esa plática, la elección fue en julio pero nos vimos hasta septiembre porque no era buena la relación. La comida tenía mucho que ver con aumentar el IVA bajo la premisa de que había que hacer más grande el pastel para que haya más dinero, ya lo tenían comprometido, desde ahí me di cuenta".

Destacó que propuestas como las que le hizo Vicente Fox son las que hicieron que fuera un rotundo fracaso la política económica implementada en México durante los últimos 30 años.

En relación con el presidente Enrique Peña Nieto dijo: “lo respeto, pero sí tiene un elemento; y me consta que otros presidentes se metieron hasta acabar con las posibilidades de democracia e imponer autoridades para llevar al país a este nivel de descomposición en el que estamos, él no lo hizo".

El próximo presidente de México recordó una anécdota que ocurrió en campaña, en la que un grupo de empresarios se reunió varias veces con Enrique Peña Nieto para pedirle que los ayudara a que López Obrador no ganara la Presidencia de México.

"Fueron a verlo dos veces, la primera para plantearle que para que no llegara Andrés Manuel, quien era un peligro para México, había que intervenir y que uno de los candidatos declinara por el otro, entonces Peña les dijo que no, eso es lo que yo tengo de información, se va a investigar y vamos a llegar a la verdad histórica, todo esto es muy importante, la vida pública tiene que ser cada vez más pública", explicó.

Revelaciones

Andrés Manuel López Obrador contestó sobre las declaraciones que ha hecho Jesús el Rey Zambada, ex socio de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, durante el juicio que enfrenta éste en Nueva York por narcotráfico y apuntó que se ha hecho parecer a “El Chapo”, como un gran capo, sin embargo no lo es.

Como se sabe, Zambada declaró ante una corte federal estadounidense que entregó sobornos a funcionarios de alto rango durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. "No sé si en ese libro que escribí, 2018 La salida: Decadencia y renacimiento de México o en otro estoy seguro que lo escribí, hablo de que el Chapo no jugaba en grandes ligas, que era un jugador de la liga mexicana de verano o de la del Pacífico, se le llama en el beisbol un nivel anterior a las Grandes Ligas, la AAA, no era como lo presentaban", explicó López Obrador.

Destacó que no justifica las acciones de Joaquín Guzmán ni de ningún otro narcotraficante, pero que la corrupción sistémica que ha padecido México tiene una mayor dimensión en cuestión de legalidad y criminalidad que lo hecho por un solo capo de la droga.