'Sí, cambié de opinión': AMLO sobre el regreso del Ejército a los cuarteles

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que cambió de opinión sobre regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, como lo manifestó durante su campaña electoral, debido al grave problema de violencia e inseguridad que le heredaron los gobiernos que le antecedieron.

“Sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron, cómo enfrentar el problema de la inseguridad”, dijo.

En la conferencia de prensa de este martes, el primer mandatario afirmó que la decisión de que el Ejército Mexicano apoye en cuestiones de seguridad pública fue porque constató que la población se encontraba en total indefensión y porque el combate a las bandas criminales se daba de forma selectiva.

-¿Qué cosas tan graves encontró que lo llevaron a dar este viraje, a cambiar de opinión, sobre la presencia de Fuerzas Armadas en las calles?, se le cuestionó.

“En el libro que escribí antes de llegar al gobierno ya hablaba yo de la posibilidad que el Ejército ayudará en tareas de seguridad pública, pero todavía lo pensé en la campaña y ya cuando llegué al gobierno vi de que no había seguridad para la gente, el pueblo de México estaba en estado de indefensión, lo que había era un combate a bandas del narcotráfico selectiva”.

López Obrador reveló que el operativo contra Juan Francisco Patrón, líder del cártel de los Beltrán Leyva, conocido como el “H2” en Tepic, Nayarit, en 2017, le hizo cambiar de opinión de regresar a los militares a los cuarteles, ya que de acuerdo a la información que obtuvo en esta detención se asesinó a jóvenes.

“Me tocó en campaña ver como ametrallaban a un supuesto grupo de delincuentes en Tepic, me tocó, yo estaba ahí”, relató al momento de exhibir un video sobre el operativo.

Afirmó que cuando llegó a la Presidencia de la República no había ninguna institución civil que pudiera garantizar la seguridad pública.

-En qué momento dijo que el Ejército debía seguir en las calles, se le insistió.

“No, no no dije tiene que seguir el Ejército, nos vamos a apoyar en el Ejército cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense para toda la República, 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos 20 mil de la Policía Federal, era lo único. 20 mil elementos”, aclaró.

-¿No hay una organización civil que pueda con el reto?

“No, al contrario, pero no quiero que vuelva lo mismo, no quiero esto”.

En esta materia, insistió en que se debe cuidar que la Guardia Nacional no se corrompa como sucedió con la extinta Policía Federal, por lo que estando al mando de la secretaría de la Defensa Nacional se garantizará sea una corporación disciplinada, profesional y honesta.

-¿Con mando militar?”, se le preguntó.

“Sí, con mando militar”, contestó.

Dejó abierta la posibilidad de que, mediante una consulta, la población decida mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, así como el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El político tabasqueño dijo que lo que va de su gobierno se ha caracterizado por que no hay masacres, ni viola los derechos humanos, ni se desaparece a personas.

“Ni torturamos, ni hay masacres, sin embargo, pues nuestros adversarios están en una campaña de desprestigio porque no quieren la transformación del país, son muy conservadores, quieren mantener el statu quo o que sea como sucedió en el 2000 una especie de gatopardismo”.

El mandatario federal dijo estar convencido de que para lograr la pacificación del país se debe de hacer justicia y atender las causas sociales que generan violencia. De ahí que su gobierno está implementando programas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, especialmente a los jóvenes a quienes se les está apoyando educativa y laboralmente.

