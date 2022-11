Si Reforma Electoral no es aprobada, no será porque el pueblo no quiera democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en caso de que la Reforma Electoral no sea aprobada, no será porque el pueblo no quiera la democracia, sino que no la quieren las élites, por lo que no habrá negociación; esto debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha manifestado que no dará su voto a favor.

“No se trata de negociar, los principios no se negocian, no, no, no. Cada quien debe asumir su responsabilidad cada quien”, señalo.

Por lo que, desde Mérida, Yucatán, donde encabeza este viernes la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal recomendó a los legisladores de oposición actuar “como verdaderos representantes populares” y salir a las calles a preguntar a los ciudadanos antes de emitir su voto.

“Que los legisladores actúen como auténticos, verdaderos representantes populares, que le pregunten a la gente antes de votar, qué opinan y si no hacen caso porque hay encuestas, se hacen encuestas y en todas las gente lo que quiere es que sea el pueblo el que elija a las autoridades electorales, ¿por qué van a elegirlos los de la cúpula?”, indicó.

