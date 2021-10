Sheinbaum sobre proyecto de Sandra Cuevas: “Zona Rosa no son Las Vegas”

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que “La Zona Rosa no son Las Vegas” luego de que la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, propusiera renovar la calle Génova de la Zona Rosa al estilo Las Vegas.

La edil de Cuauhtémoc presentó el mega proyecto denominado “Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa”, que incluiría la instalación de un túnel audiovisual con pantallas LED de alta tecnología en el techo, paredes y columnas, con la que buscará “reactivar la economía”.

Sandra Cuevas aseguró que el proyecto requeriría una inversión de 300 millones de pesos, por lo que pidió a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum que respondiera a su petición y apoyara con 150 millones de pesos, pues la otra mitad sería facilitada por la iniciativa privada.

Sheinbaum da rotundo ‘no’ a Sandra Cuevas

Sheinbaum no apoyará el corredor turístico de Sandra Cuevas.

La mandataria capitalina fue cuestionada sobre la propuesta de la alcaldesa de Cuahutémoc e insinuó que no se otorgarán los recursos solicitados.

“Quiere traer Las Vegas a la ciudad y yo creo que la ciudad es más rica. No voy a entrar en debate pero aparte de todos los permisos que tendrían que pedir que no son para la Zona Rosa, la Zona Rosa no es Las Vegas, la Ciudad de México es capital cultural de América”, dijo Sheinbaum ante periodistas.

Polémicas de la alcaldesa Sandra Cuevas

Sandra Cuevas ya ha sido criticada hasta por el presidente.

Con apenas un mes en el cargo, Cuevas ha sido objeto de críticas por la cantidad de personal de seguridad privada que la rodea, por transportarse en una camioneta con placas alteradas y por sus recientes declaraciones en las que afirmó que “no le gustan los pobres”.

La ahora edil de una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México es una empresaria dedicada a la producción de eventos masivos, la venta de dulces y la instalación de pistas de hielo en diversas ciudades del país. Ganó la alcaldía por la coalición PAN-PRI-PRD.

De acuerdo con Sin Embargo, Sandra Cuevas planea iniciar la construcción del corredor turístico en noviembre, pero no ha emitido una licitación ni ha realizado una consulta a los vecinos de la Zona Rosa, emblemático barrio de la capital.

