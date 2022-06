Sheinbaum se deslinda de propaganda electoral en bardas de la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se deslindó de las bardas que han aparecido en algunas alcaldías con la leyenda #EsClaudia.

En videoconferencia de prensa, apuntó que se enteró de esta propaganda través de los medios de comunicación y que no tiene nada que ver con ellas.

“Yo me enteré de la misma manera que se enteraron ustedes, por los medios de comunicación, no tenía conocimiento de que hubiera unas pintas en este sentido, así que nos deslindamos de cualquier tema porque no tenemos conocimiento de quién ha estado haciendo esta propaganda”, comentó.

Sobre la denuncia que plantean diputados locales del PAN sobre estas bardas, la jefa de Gobierno respondió que la oposición sólo se dedica a quejarse y ya deberían hacer otra cosa.

Con la leyenda “Para que siga la Transformación….#EsClaudia”, es lo que se puede leer en las bardas.

Sheinbaum descartó conocer el origen de las pintas con su nombre

Al ser cuestionada sobre las mantas con el hashtag #EsClaudia que de acuerdo con el reportero, han sido captadas en la capital, la funcionaria afirmó que no tiene conocimiento de su origen.

“Lo que sí podemos decirles es que no corresponde a algo que nosotros estemos promoviendo de ninguna manera”, aseveró la mandataria.

Esta tarde, la diputada local Gabriela Salido acudirá a una de estas bardas pintadas en la alcaldía Iztapalapa para detallar la denuncia que se estará ingresando de manera simultánea ante las autoridades electorales por este tema.

Sheinbaum pronto volvería a activiades presenciales

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó el pasado 15 de junio que dio positivo a COVID-19. Es la segunda vez que la funcionaria se contagia en lo que va de la pandemia.

De acuerdo a un mensaje emitido en sus redes sociales, el martes 21 de junio se reintegrará a sus actividades presenciales.

