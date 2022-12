Sheinbaum pide a morenistas que paren la promoción a su favor 

Sheinbaum “conmina” nuevamente no promover su figura en espectaculares | Especial/Gob. CDMX

Tras la revelación una campaña en favor de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno CDMX, la mandataria capitalina conminó a sus simpatizantes no promover su figura para evitar una nueva llamada de atención por parte del INE, como a principios de diciembre.

Al ser cuestionada en conferencia de prensa si conminaría a sus seguidores no promover su figura en espectaculares, la jefa de Gobierno CDMX respondió: “Sí, pues ya el INE ya me pidió que los conminara”.

Sheinbaum Pardo se deslindó de los anuncios con su silueta que han aparecido en diferentes estados de la República, los cuales se caracterizan por tener su sombra y la leyenda “Es Claudia”.

“Ya, ya me deslindé, ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral, desde el primero que alguien me mandó una fotografía, ya nos deslindamos desde entonces. Y, son personas que deciden organizarse y lo suben; pero no, de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo”, dijo la mandataria capitalina.

Hasta el momento, Sheinbaum Pardo no ha dado a conocer cómo va la impugnación contra el Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que le pidiera a la mandataria publicar un texto en el que se deslindaba de la propaganda en su favor.

“Les informamos si quieren después, hubo… ya les informamos cómo va la impugnación”, apuntó la jefa de Gobierno CDMX.

Hacen propaganda con silueta de Sheinbaum

En diferentes estados de la República, aparecieron diferentes espectaculares con la silueta de la mandataria capitalina como es el caso de Zapopan, Jalisco; Querétaro, Querétaro; León, Guanajuato y Puebla, Puebla.

Así como en Chihuahua, Chihuahua; Tijuana, Baja California, Morelia, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara, Jalisco, entre otros lugares del país.

Uno de los legisladores que se atribuyó la propaganda en favor de Sheinbaum fue Miguel Torruco Garza, quien dijo que hace uso de sus derechos políticos para mostrar su apoyo a la mandataria local.

