Sheinbaum culpa a “campaña de miedo y temor” por resultados en las elecciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este domingo que lo que ganó en las elecciones del 6 de junio en la capital fue “una campaña del miedo y del temor”, y afirmó su administración trabaja en beneficio de la población y no para el enriquecimiento de unos cuantos.

“Lo que ganó fue una campaña del miedo, y del temor, de muchas mentiras que se dijeron. Se dijo que en México se vive una dictadura ¿Se vive una dictadura en México?”, cuestionó Sheinbaum en la inauguración del Puente Vehicular Río de la Piedad-Calzada Ignacio Zaragoza.

Como informamos en La Verdad Noticias, tras las elecciones intermedias, Morena pasó de gobernar 11 de las 16 alcaldías a tener solo 7, mientras que el bloque de la oposición PAN-PRI-PRD se llevó ocho, más una más que se quedó el PAN.

Sheinbaum defiende la actual administración

La mandataria estuvo rodeada de funcionarios y pobladores de la zona.

“Fíjense: Se va a realizar dentro de poco la primera consulta popular que se ha hecho en México, para que la gente decida si se juzga o no se juzga a los ex presidentes ¿Que eso no es democracia? Se dijo que iba a ser la última vez que se iba a votar en México, ¿ustedes creen que eso es cierto?”, dijo.

La jefa de gobierno aseveró que “ni el miedo, ni la desinformación podrán ganar… la Ciudad de México siempre será una ciudad de derechos”, y recordó que fue en la capital donde inició la pensión para los adultos mayores que después se convirtió en un programa a nivel nacional.

Mejorando la movilidad en la CDMX

El recién inaugurado puente vehicular viaducto-zaragoza.

Resaltó que su administración está invirtiendo en mejorar la movilidad en el oriente de la capital, y se ha evitado el aumento en las tarifas del transporte público, pues mientras en el Estado de México se pagan hasta 30 pesos por recorrido, en la Ciudad se gastan máximo 8 pesos.

“El año pasado llegamos a un acuerdo con el transporte concesionado: para que el año pasado no se elevara la tarifa, hicimos un bono especial para el combustible para el transporte concesionado para que no se aumente la tarifa y la gente pueda seguir utilizando el transporte, y este año estamos a punto de lograr lo mismo”.

Sheinbaum dijo a través de un tuit que la inauguración del nuevo puente vehicular ayudará a mejorar los tiempos de traslado, pues permitirá el acceso desde viaducto hasta Zaragoza sin semáforos, lo que junto con la ampliación de Galindo y villa “resuelve uno de los nodos de tránsito más graves de la Ciudad para acceder al Aeropuerto y al Ote.”

