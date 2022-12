Con medida cautelar en su contra, el INE muestra su "talante antidemocrático y conservador": Sheinbawm

Sheinbaum acepta de mala gana deslindarse de campaña #EsClaudia

Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se manifestó su postura en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a las medidas cautelares impuestas para frenar la campaña #EsClaudia las cual está siendo vista en bardas y lonas, pues el Instituto afirma que se trata de una campaña anticipada.

"El viernes 2 de diciembre de 2022 a las 15:00 horas recibí, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, una notificación de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) que me obliga, como medida cautelar (aunque no es el fondo del asunto), a publicar un texto que no es de mi autoría y con el que no estoy de acuerdo", dio a conocer la mandataria capitalina.

Sheinbaum dijo que el INE demuestra con esta acción ser antidemocrático y estar aliado con los conservadores, pues señala que el Instituto le está pidiendo a la gente que deje de instalar mensajes con apoyo hacia ella, situación que señala está en contra del derecho de los ciudadanos a manifestar su apoyo hacia ella.

La jefa de gobierno añadió que “con ello, una vez más el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades”.

Claudia Sheinbaum apelará decisión del INE

La mandataria de la CDMX llevará el caso antes el Tribunal Electoral

Como se comentó al inicio de esta nota de La Verdad Noticias, la jefa de Gobierno capitalino, publicó en Twitter el mensaje donde adjunto un texto donde se puede leer el texto que le fue obligado a publicar.

En él la alcaldesa afirmó que apelará la decisión del INE y buscará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la queja a favor de ella. La orden del INE indicaba que la mandataria capitalina debía pronunciarse manera pública, en sus redes sociales u otros medios de comunicación, para deslindarse de la campaña que está siendo promovida en varias partes de la República con el hashtag #EsClaudia.

INE señala campaña anticipada

El INE aseguró que la campaña es un acto premeditado

La medida promovida por el INE surgió tras la aparición de bardas, colocación de lonas, y la la difusión en redes sociales de mensajes con el hashtag #EsElla, "EsClaudia” y “para que siga la transformación", situación que el órgano electoral calificó que tiene la finalidad de promocionar la imagen de la mandataria de la CDMX, así como sus logros durante su administración.

