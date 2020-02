Sergio Mayer se defiende y asegura que su llanto por feminicidios fue real

Luego de la polémica que se desató en contra del ex actor y político de Morena, Sergio Mayer, por haber llorado ‘falsamente’ en la Cámara de Diputados al hablar de la violencia contra las mujeres que existe en México, el ahora presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, asegura que sus lágrimas por los feminicidios, son verdad.

Todo fue durante una conferencia de prensa en la que habló de feminicidio y la violencia contra mujeres que existe en México, Mayer asegura que su llanto “no fue mentira”, pues también tiene una hija.

Luego de que se publicara en redes sociales el video en el que supuestamente llora por lo que se vive en México, el ex actor mexicano salió a defenderse de los memes y burlas que recibió al llorar cuando habló del feminicidio de Fátima, la niña que fue encontrada sin vida y sin órganos.

Fue cuestionado al salir de un evento de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), y respondió a las preguntas respecto al tema.

“Creo que las imágenes hablan por sí solas, si no me creen está bien, pero yo sé lo que hice, no fue mentira” dijo Sergio Mayer.