Sergio Mayer llora al hablar de la violencia contra las mujeres y lo llaman farsante

El actor y también legislador de Morena, Sergio Mayer Bretón se encuentra en medio de una gran polémica luego de romper en llanto durante una conferencia de prensa en donde habló acercar de la violencia contra las mujeres, específicamente en el caso de la María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido en Oaxaca.

Al abordar el tema de la violencia contra las mujeres desde la Cámara de Diputados, el legislador expresó su apoyo a las niñas y mujeres tras los recientes feminicidios presentados en México.

Al hablar de los feminicidios, el diputado rompió en llanto y recordó cuando llevaba a su hija a la escuela.

“Me preocupa, como padre escuchar a mi hija que cuando va a la escuela… Cuando va a la escuela nos pide que no olvidemos recogerla; me preocupa que mi hija, mis hijas, no quieran salir al parque a jugar porque tienen miedo de ser violentadas”, detalló el Mayer.

Sin embargo, la reacción del Sergio Mayer en la Cámara de Diputados generó opiniones encontradas en redes sociales, en donde incluso, algunos usuarios lo acusaron de “farsante” y mal actor.

“El problema es que se "preocupan" y no se ocupan.Pero Sergio Mayer es tan mal actor que no le creo sus lágrimas de cocodrilo. #SergioMayer ese ex actor que interpretaba personajes que violentas a las mujeres”, escribieron usuarios en redes sociales.

Y es que como se recordará, en meses anteriores, el diputado llamó “niñitas pendejas” a las mujeres que se manifestaron ser víctimas de violencia.

“Si no conociera a #SergioMayer, se lo creería, pero es el wey más misógino que he conocido en mi vida”., detallaron.

