Sergio Mayer afirma que “no se necesita ser ni Sócrates ni intelectual” para presidir Cultura

Después de que el artista y ahora diputado Sergio Mayer escribiera un twitt con falta de ortografía y después lo eliminara, este se ha vuelto una vez más blanco de las críticas, y por si no bastara Mayer volvió a estar en el ojo público después de declarar que para presidir la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, “no se necesita ser ni Sócrates ni intelectual” dice el diputado morenista.

Pero lejos de molestarse o causar algo en él la reacción de los ciudadanos, el diputado Mayer señala que las opiniones respecto a su capacidad y credenciales para ocupar el cargo son más que bienvenidas.

“Sí, no tengo ninguna opinión. Todo el mundo tiene derecho a opinar y a decir lo que desee. Todo lo que se diga es bienvenido. Somos abiertos e incluyentes, escuchamos la diversidad de opiniones y se toman las decisiones que más convienen. Yo tengo un trabajo legítimo, por algo estoy aquí, nadie me ha regalado nada, soy diputado y me respaldan más de 114 mil votos de mi distrito”afirmó Mayer.

El también actor, dijo que como primeras tareas a emprender se encuentran la de garantizar Contribuir el acceso a la cultura y a las artes a niños y jóvenes, así como buscar ampliar el presupuesto y escuchar de cerca las necesidades del sector.

“En su momento lo vamos a ver, apenas llevo unas horas que fui nombrado dentro de mi bancada para presidir la Comisión. Nos vamos a sentar a trabajar, tenemos muchas cosas por hacer. Ya tengo citas con Alejandra Frausto, la próxima secretaria de Cultura federal; con Alfonso Suárez del Real, quien será el titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; así como con algunas asociaciones, como la Nacional de Actores, con la Sociedad de Autores y Compositores de México. Vamos a empezar a trabajar” dijo Sergio Mayer.

Recordemos que después de que Morena dejó a la bancada de Encuentro Social (PES) sin las Comisiones de Cultura y de Salud, ya hubo elegidos y figuran Sergio Mayer y Miroslava Sánchez.

Ante dicho cambio la comunidad cultural se manifestó vía redes sociales y algunos medios de comunicación, reviviéndose así la inconformidad de muchos ante esta designación.