Sergio Mayer ¡Explota!.. insulta a sus colaboradoras

Filtran en redes sociales regaño de Sergio Mayer a colaboradoras. El también actor argumenta su enojo a lo largo de la conversación, pero después llama “niñitas pendejas” a unas trabajadoras.

Durante la conversación, el legislador reclama a sus asistentes que hicieron mal su trabajo, durante un encuentro de Mayer con habitantes de la Ciudad de México.











“Las niñitas, estas pendejas, que están paradas viéndome cómo hablo, no las necesito. Que vengan a decir ‘es que está de malas’… ¡Cómo no quieren que esté de malas! ¡Claro que me enojo! Todos se hacen pendejos. Ya hay otras que son todavía más pendejas, la Isabela y la (inaudible)”, expresó mientras su equipo trata de corregirlo.

En la discusión Mayer le reclama a la mujer también que le hizo caminar dos kilómetros porque no estaba en el punto de encuentro. "Contrata un chofer, Sergio", le sugiere la mujer, quien asegura se pierde porque "no conoce al ciudad".

"Contrato un chofer y luego un chofer que cuide al chofer y así me la llevo. Un chofer, un asistente... está cabrón", le contesta el diputado. Añadiendo, "¿Qué les digo? Puros pretextos".

La conversación no termina ahí. A lo lejos se escucha como otra mujer le asegura al diputado que la gente habla mal de él, porque es un grosero. Mayer le contesta que eso es una mentira porque "la gente, a mí, me responde y me adora".

De escándalo en escándalo

El último escándalo en el que se vió envuelto el diputado federal, Sergio Mayer, es una página que difundió donde se pueden descargar libros de manera ilegal.



A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Cultura publicó un tuit en el que adjuntó links de descarga de varias obras de PDF, divididas en temáticas universitarias, de salud, filosofía y política, así como autores latinoamericanos.



Sin embargo, el blog que difundió Mayer Bretón, no cuenta con los permisos de las editoriales para ofrecer de manera gratuita los libros.