Será en la Expo Santa Fe, la sede alterna de Cámara de Diputados

Los diputados Alfonso Ramírez y Mario Delgado responsables de la aprobación presupuestaria 2020.

Después de que desde temprana hora se registró una intensa movilización de camiones foráneos y de fuerzas policiacas tanto de la CDMX como Federales mantienen un cerco en la zona de Santa Fe, se conformó que será en el Centro Bancomer al final de la avenida Vasco de Quiroga, donde sesionarán los legisladores para aprobar el Presupuesto de Egresos 2020.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado confirmó que la sede alterna para la aprobación del PEF 2020 es la Expo Bancomer Santa Fe.

Los diputados del PAN son los únicos que no asistirán.

Alfonso Ramírez Cuellas y Mario Delgado evadieron el conflicto en la sede de San Lázaro.

El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), de ese órgano legislativo sostuvo que los panistas no irían porque esta vez no tendrían ningún beneficio directo, es decir no habría "moches".

Con esto, diputados federales de Morena y afines, evadieron el bloqueo de campesinos en el Palacio Legislativo de San Lázaro y aprobarían el Presupuesto de Egresos 2020 en dicha una sede alterna.

Los legisladores de Morena fueron citados al Hotel Fiesta Americana, ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, desde donde partieron a dicha sede alterna, luego de que diputados pertenecientes a la Comisión de Presupuesto encabezada por el morenista Alfonso Ramírez Cuellar se reunieron.

Los legisladores hasta el momento no habían podido sesionar desde el pasado 6 de noviembre debido al bloqueo que mantienen campesinos pertenecientes a al menos 4 organizaciones la mayoría ligadas al otrora partido gobernante el PRI, por lo que se decretó un receso teniendo que poner en pausa el llamado “reloj legislativo”, con lo que se cumpliría la normatividad vigente.

Reiteraron que nadie conoce el dictamen y lo único que saben es que habrá una reasignación de 12 mil 500 millones de pesos, puntualizaron.

Los legisladores del PAN rechazaron por su parte participar en dicha aprobación del Presupuesto 2020 en sede alterna y anunció que no acudirá a una sesión en sede alterna para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. (Ariel Velázquez).