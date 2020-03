Señalan a Vicente Fox como uno de los ex presidentes más CORRUPTOS de México

Pese a que la lista de los ex presidentes más corruptos de México está encabezada por el ex priísta, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, sale a relucir en dicho listado negro y en redes sociales, el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), vuelve a estar en el ojo del huracán siendo criticado duramente por las acciones de impunidad y actos ilícitos que hubo durante el sexenio de Fox.

Vicente Fox, ex presidente corrupto de México

De acuerdo con la lista de ex presidentes más corruptos de México, según la población, está encabezada por Enrique Peña Nieto, con un 84.8 por ciento, sólo 1.7 por ciento de los mexicanos piensan que fue “nada corrupto”.

En segundo lugar se encuentra Carlos Salinas de Gortari, pues la población lo considera “por mucho” un corrupto con el 80.3 por ciento de la población; al menos 1 por ciento de los mexicanos considera que no fue corrupto.

Por pocos votos, el ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, es el tercer presidente más corrupto de México según los mexicanos con el 65 por ciento de los votos.

Le sigue el Vicente Fox Quesada, también protagoniza esta polémica lista ocupando el 65.6 por ciento de los votos; de los encuestados, solo el .4 por ciento consideran que “no fue corrupto”.

Luego sigue Ernesto Zedillo Ponce de León, también se encuentra en la lista, con el 59.9 por ciento de los votos lo considera muy corrupto.

Vicente Fox, ex presidente de México

Cada día y pese a su ausencia en redes sociales, el ex presidente de México Vicente Fox Quesada, da de qué hablar y se envuelve en la polémica cuando se dan a conocer nuevos casos de corrupción e impunidad sucedidos en su gobierno.