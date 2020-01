Senadores se comprometen a vigilar el correcto funcionamiento del INSABI

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) inició operaciones desde el primer día del año, por lo que Senadores de Morena se han comprometido a vigilar que se cumplan los objetivos de este nuevo órgano descentralizado y a trabajar en el rediseño de políticas públicas referentes al sector salud para lograr una mejora continua que beneficie a los mexicanos.

El Senado de la República aprobó un dictamen que señala que el modelo de atención brindado por el INSABI será vigilado obligatoriamente por mandato de ley, además de que se cuidarán todas las fases de la prestación del servicio y así lograr una atención oportuna, y es ahí donde los Senadores velarán por el cumplimiento de estos objetivos.

Margarita Valdez, senadora de Morena, señaló que el presupuesto del INSABI se pretende obtener de recursos pertenecientes al Fondo de Gastos Catastróficos, que es de cerca de 40 mil millones de pesos.

También indicó que las reglas de operación del INSABI, que viene a sustituir al Seguro Popular, son claras y que tiene “candados bien puestos”, lo cual permite la transparencia del desempeño de las obligaciones del instituto, por lo que los Senadores estarán atentos del cumplimiento de los mismos.

UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SE SALUD ES TODO UN RETO

Valdez reconoció que que la universalización de los servicios de salud es un reto pero que es un compromiso que terminará beneficiando a la población más vulnerable de México.

Por su parte, la Senadora Imelda Castro, indicó que las autoridades de salud federal buscan que al final del sexenio al menos un 6% del presupuesto se destine al INSABI.

El senador Américo Villareal declaró que el objetivo del INSABI es brindar atención médica a los más de 69 millones de mexicanos que que no cuentan con seguridad social, brindando servicios de salud como un derecho humano y no viendo esta como una prestación laboral a la que no todos pueden aspirar.

