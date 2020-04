Senadores exigen a Hacienda moratoria fiscal para poder conservar empleos

Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, integrantes de la bancada del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado exigieron a la Secretaría de Hacienda establecer una moratoria fiscal e incentivos fiscales para que las empresas puedan pagar a sus trabajadores y mantener sus empleos.

“Lo que estamos pidiendo es que (el gobierno federal) tenga más sensibilidad para apoyar a las empresas y a los trabajadores, para que no se pierdan empleos”, aseguró el senador Gustavo Madero.

Hoy, es momento de darle certeza a nuestro país y a las y los ciudadanos. Por eso, insistimos en que el Gobierno de Morena debe aplazar el pago y la declaración de los impuestos para apoyar a las empresas que generan miles de empleos: @makugo. pic.twitter.com/1LFoouCiG4 — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) April 1, 2020

Legisladores del PAN también solicitaron extender el plazo para presentar la declaración anual de impuestos, ante la angustiosa situación que viven las empresas por la crisis económica que se ha anunciado vendrá tras la crisis sanitaria.

Senadores piden ayuda para los empresarios

En ese mismo sentido, el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el gobierno federal no puede exigir a los empresarios mantener los empleos con sueldos intactos si no tiene listo un plan de rescate económico y fiscal.

El senador Samuel García Sepúlveda pidió al gobierno federal no exigir un imposible a las empresas, obligándolas a pagar a sus empleados sin recibir ningún tipo de estímulo fiscal

“No podemos cargarle la mano a las empresas sin que el gobierno federal haga nada en lo absoluto. Movimiento Ciudadano sí está de acuerdo en sueldos completos pero si hay un plan fiscal", aseguró García Sepúlveda.

El senador también lamentó que México sea el único país que no ha tomado medidas a favor de la iniciativa privada, y que no se haya decretado una prórroga de declaraciones anuales, no se eliminaron los pagos provisionales, ni se aceleró la devolución de impuestos, en un momento en el que el presidente se niega a dar cualquier tipo de apoyos a las empresas.

Por parte del PRD, el senador Antonio García Conejo exhortó al Ejecutivo Federal a implementar incentivos fiscales a los prestadores de servicios turísticos que serán afectados ante la pandemia del coronavirus

“La cadena de valor del turismo afecta a cada sector de la sociedad. De ahí que el turismo esté en una posición privilegiada para promover la solidaridad, la colaboración y medidas transfronterizas concretas”, dijo.