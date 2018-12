Senadores del PAN votan en contra de la Ley de Ingresos

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votó en contra en lo general de la minuta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 y presentó reservas a diversos artículos, por considerar que ésta busca fortalecer políticas económicas centralistas, asistencialistas y nostálgicas, y contener un optimismo macroeconómico sostenido por alfileres.

La bancada panista recordó que es la primera vez en la historia que los senadores del PAN votan en contra de la Ley de Ingresos, porque este dictamen afecta a los consumidores, a las pequeñas y medianas empresas, a los contribuyentes cautivos, al turismo, a los habitantes de las fronteras de nuestro país, y a la población en general, porque el alza en los combustibles impacta directamente en la inflación y, como resultado, en los bolsillos de los mexicanos.

Además, nunca había votado en contra porque, a pesar de las diferencias, había diálogo y entendimiento con las otras fuerzas políticas, pero en esta ocasión no lo hubo, en detrimento de las causas sociales que defiende Acción Nacional.

La Ley de Ingresos aprobada por Morena incluye el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que hace que el precio de la gasolina no deje de aumentar, contrario a lo que prometieron en campaña.

“El momento para bajar el precio de la gasolina era hoy, modificando la Ley de Ingresos, pero Morena lo dejó pasar incumpliendo las promesas de campaña del presidente López Obrador”, sostuvieron los senadores.

Morena, además, incumplió su promesa de bajar el IVA y el ISR en la frontera y mintió al decir que no endeudaría al país, cuando en términos reales sí lo hará, sostuvieron.

Al expresar la postura del GPPAN durante la discusión del dictamen, aprobado por Morena, el senador Gustavo Madero Muñoz afirmó que este paquete económico no representa lo que el Presidente prometió ni en campaña ni en su toma de protesta, y busca el crecimiento económico basado en “ferrocarriles, como Don Porfirio hace más de 100 años”.

“¿Pero saben qué es lo que más sorprende? Que el presidente propone para este año crecer al dos y medio por ciento. Pero no sólo para el 2019, para el 20, para el 21, para el 22, para el 23, para el 24, el promedio de crecimiento de todo el sexenio, que está aquí, dice dos y medio por ciento de crecimiento en los próximos seis años”, lamentó.

En su turno, la senadora Minerva Hernández Ramos señaló que las estimaciones contempladas en la Ley de Ingresos de la Federación contienen expectativas futuras de crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, precio del barril del petróleo o la plataforma de producción, que no consideran las variables y el entorno internacional.

Además, el crecimiento económico del país se muestra lejos del amoroso 4 por ciento que fue prometido en la campaña electoral. “Los Criterios Generales de Política Económica señalan un crecimiento puntual del sexenio en 2 por ciento, exactamente el mismo número del que se quejaba el presidente López Obrador”, subrayó.

Durante la presentación de reservas al dictamen, todas las cuales fueron rechazadas por Morena al no admitirlas a discusión, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís indicó que es necesario recordar las palabras de los candidatos de Morena en donde se comprometieron a reducir el precio de los combustibles, que se terminarían los gasolinazos.

Ante el panorama de recaudación, es evidente que no se cumplirá con esta promesa, dijo. Enfatizó que la liberación del mercado de las gasolinas no es la vía para reducir el costo, sino que se tiene que eliminar el IEPS para lograrlo, pero en la Ley de Ingresos propuesta por el Gobierno federal no se realizó.

En su intervención, el senador Damián Zepeda Vidales expuso que es idéntica la propuesta actual al último paquete económico de la anterior administración, y refirió que el Presidente de la República no cumplió el cambio propuesto en su campaña para revertir los impuestos a los combustibles, así como a la intención de revertir el IEPS y los impuestos que dañaban el crecimiento económico.

Señaló también que el nuevo gobierno prometió reducir o eliminar los impuestos en la frontera norte y, en contradicción, el Paquete Económico 2019 se siguen manteniendo, lo cual se suma a otras acciones que no han cumplido el nuevo gobierno en el paquete económico.

Verónica Camacho