Senadores del PAN rechazan invitación de AMLO; tratarían temas que no eran de su interés

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), se dieron el lujo de rechazar la invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para acudir a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que el mismo AMLO encabezará.

La reunión consistía en un desayuno con mujeres, que tendría lugar el próximo 8 de marzo, denominado “Mujeres Transformando México”, evento al cual, fueron invitadas las legisladoras de todos los partidos.

Por su parte, panistas dijeron que en varias ocasiones han buscado reunirse con el presidente para resolver el tema de recorte a estancias infantiles y a refugios para mujeres, acciones que dijeron, atentan contra su género.

"Hoy venimos a decirle al presidente... no lo vamos a acompañar el día de mañana porque no queremos una reunión para conmemorar, queremos una reunión para resolver, y lo hemos pedido... no tenemos respuesta".