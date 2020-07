Senadora reconoce a Felipe Calderón como el MEJOR presidente que tuvo México

Martha Márquez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) destacó en redes sociales que tuvo una reunión con el ex presidente de México, Felipe Calderón y su esposa, la ex primera dama y también ex candidata independiente Margarita Zavala. A través de su cuenta de Facebook presumió el encuentro que generó fuertes críticas en redes sociales.

La senadora panista se dijo orgullosa de pertenecer al partido político en el que un día también estuvo Calderón Hinojosa y aseguró estar orgullosa del “mejor Presidente” que la República mexicana y de una mujer (Zavala) que sigue convencida de que sí se puede tener un mejor país.

Felipe Calderón y Margarita Zavala, ambos ex integrantes del PAN

Felipe Calderón, el mejor Presidente

Márquez no especificó en donde se dio el encuentro, pero la legisladora aparece en una fotografía con Felipe Calderón, ambos portaban su cubrebocas.

En otra fotografía posa con la ex candidata independiente presidencial, Margarita Zavala, quien no portaba su cubrebocas y esto destapó las críticas en redes sociales.

La panista señaló que “el bien común y el humanismo real se viven y construyen desde cualquier trinchera, la historia de cada persona es la que marca su trascendencia en esta vida”.

En su misma publicación, destacó que con Felipe Calderón y Margarita Zavala se motiva a aprender y a tomar ejemplo de su “auténtico” liderazgo.

“Ellos han decidido continuar la lucha desde la sólida base de su congruencia, hoy no une rescatar a México. ¡Nos une México y Aguascalientes!”.

Los usuarios cuestionaron a Martha Márquez sobre si piensa cambiarse de partido político a México Libre, asociación que fue creada y es liderada por Felipe Calderón y Margarita Sahagún pero ella respondió que “no puede estar en dos partido a la vez”, pues desde que es niña siempre ha sido partidaria del PAN.

Te podría interesar:"Si Calderón tuviera dignidad, ya se dedicaría a otra cosa": Damián Alcázar