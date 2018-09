Senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas quedó dentro de la Jucopo, máximo órgano de gobierno de la LXIV Legislatura

Con el 46 por ciento de los votos, Morena presidirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República, la cual estará encabezada por el coordinador de su bancada Ricardo Monreal, Marybel Villegas y el mexiquense Higinio Martínez.

El PAN como segunda fuerza tiene dos lugares, mismos que serán ocupados por su coordinador el sonorense Damián Zepeda y la frustrada candidata a la presidencia Josefina Vázquez Mota, quien también hace dos años perdió la elección para la gubernatura del estado de México.

Todos representados

El PRI será representado por el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong; el PRD por el exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien como se sabe entró en la lista plurinominal del PAN; Movimiento Ciudadano por el ex dirigente nacional, Dante Delgado; el PT por Alejandro González Yáñez; y Encuentro Social (PES) por Sasil de León.