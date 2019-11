Senadora del PT acusa al Gobernador de Puebla de ESPIONAJE

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, fue acusado por la senadora del Partido del Trabajo (PT), Nanci de la Sierra, de realizar espionaje contra sus adversarios políticos.

"Es lamentable que el Gobernador haya caído en la tentación de continuar con estas actividades ilegales y deleznables de sus predecesores", señaló la funcionaria.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado llevó hasta la Cámara Alta un exhorto para pedir a Barbosa abstenerse de realizar actos de espionaje, así como la intervención de comunicaciones privadas en el estado.

Comentó de la Sierra que dicha práctica sobrepasa los límites y cae en una clara y flagrante violación al derecho a la privacidad.

El gobernador de Puebla ha utilizado el espionaje para proteger sus intereses y su reputación, como una forma de persecución contra quienes se atreven a cuestionarlo y exigirle resultados. Hoy, exhorto en el Senado que cese estas prácticas.

Video completo:https://t.co/LLyjuXDdhv pic.twitter.com/Tq4Cg1dfhg — Nancy de la Sierra A (@Nancydelasa) 27 de noviembre de 2019

También afirmó que el Gobernador poblano ha utilizado el espionaje para proteger sus intereses y su reputación, con una forma de persecución contra quienes se atreven a cuestionarlo y pedirle resultados.

"Esta situación es sumamente grave y sienta un peligroso precedente para la libertad de expresión y pensamiento político en Puebla", externó.

Ante ello recordó a el ejecutivo estatales que en la llamada "Cuarta Transformación" se comprometieron a no mentir, no robar y no traicionar.

Exhorté al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, a abstenerse de realizar actos de espionaje e intervención de comunicaciones privadas en el estado. https://t.co/yooxmthjwg — Nancy de la Sierra A (@Nancydelasa) 28 de noviembre de 2019

"Por lo que las y los poblados esperamos que el Gobernador Barbosa se porte a la altura de esta consigna".

Cabe mencionar que hace unas horas, Barbosa en su cuenta de Twitter indicó

"Como Gobierno tenemos que ser responsables con nuestros recursos e invertir en políticas públicas útiles, con completa honestidad, y que cada una de estas sea medible".

Como gobierno tenemos que ser responsables con nuestros recursos e invertir en políticas públicas útiles, con completa honestidad, y que cada una de estas sea medible. pic.twitter.com/hLMLj8Hrkp — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) 27 de noviembre de 2019

Sin embargo, hasta el momento no ha mencionado nada sobre la declaración de la senadora. Lo último que posteó en sus redes sociales han sido los eventos de horas atrás.

