Senadora cuanta qué falló en la campaña de Meade.

Vanessa Rubio, excoordinadora de la campaña de José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI, comentó cuales fueron los errores de la campaña del presidenciable, los cuales lo obligaron a “respirar profundo” y reconocer su derrota ente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"En muchos casos la campaña pudo haber sido mucho más agresiva en términos comunicacionales, en muchos aspectos pudo haber tenido desde el inicio una mejor interlocución entre partidos que apoyaban a José Antonio Meade, pudo haber aspectos de mayor coordinación que acabaron solventándose conforme fue avanzando la campaña", indicó en entrevista con Leonardo Kourchenko, Enrique Quintana y Víctor Hugo Michel.

La ahora senadora electa del PRI dijo que durante la campaña estaban convencidos de que podrían ganar, ya que Meade se ubicó algunas veces en segundo lugar y otras en tercero, sin embargo en las votaciones los mexicanos eligieron.

Rubio reveló los momentos antes de que Meade saliera a reconocer su derrota.

"No fue fácil, fue un día muy complicado. La instrucción que yo recibí de José Antonio fue ir a votar y presentarme con él para estar todo el tiempo evaluando opciones, viendo los resultados en su casa privada. Fui a votar, después ya me reporté. Estuvimos su equipo más cercano, eramos no más de cinco personas trabajando ahí con él, viendo cómo nos reportaban la información que llegaba, la información la concentré yo ese día y le iba yo pasando datos que consideraba que eran relevantes e ibamos viendo tendencia a lo largo del día. Comió con su familia, su equipo más cercano, ahí estuve yo con él, y acabando de almorzar decidió que lo más importante era ya irnos al PRI, que era donde estaban instaladas todas las pantallas de los reportes que iban llegando. Nos fuimos a la sede del partido y ahí estuvimos recibiendo los resultados que se veían ya con una tendencia muy clara ", detalló.

"Pepe es muy ecuánime, muy claro en sus convicciones y en sus decisiones. Nos juntó al equipo cercano, estuvo René Juárez, estuve yo, y él tomó la decisión de que le gustaría salir antes, le gustaría marcar una pauta de responsabilidad democrática para el país, que creía que era muy importante. Revisamos el discurso, y simplemente respiró hondo, asumió su papel en este momento histórico para el país y decidió salir ante los medios a hablar", señaló Rubio y agregó que Meade habló con Enrique Peña Nieto y le comunicó su decisión de salir y reconocer que perdió.

"Como buen economista y demócrata, sabes cuando los números son irreversibles y tomó una decisión relevante para este país", señaló Rubio.

Sobre gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo que se necesita esperar las acciones que tomarán los próximos funcionarios para evaluar el desempeño de su administración.

Acusó que se está castigando a los funcionarios del gobierno como si fueran responsables de la corrupción en México, cuando ésta se trata de un problema multifactorial.