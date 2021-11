Senadora Martha Cecilia Márquez renuncia a militancia en el PAN

A través de un video, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado por el estado de Aguascalientes, anunció este viernes 12 de noviembre su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) tras una militancia de 18 años.

En clic de 3 minutos, compartido a través de sus redes sociales, la senadora anunció su salida del partido blanquiazul, al mismo tiempo que aseguró que Acción Nacional perdió su esencia bajo la actual dirigencia nacional a cargo de Marko Cortés.

Al señalar que no “hay cabida para la democracia ante el secuestro de una gran institución”, reveló que este viernes presentó su renuncia ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional tras casi dos décadas de militancia.

Martha Cecilia Márquez renuncia al PAN

La senadora señaló en dicho video que en el partido existen personas honorables “dignas de representar al PAN”, sin embargo, resaltó que la dirigencia nacional del PAN “no permite que haya democracia”, pues dijo, existen “favoritismos para los amigos” del presidente en turno.

“Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en Acción Nacional, porque sería cómplice del daño que se les hace a las familias”, aseveró.

Cabe señalar que la salida de Márquez Alvarado se da tan solo un día después que la senadora Judith Vázquez renunciara al parlamentario del Partido Acción Nacional para unirse a la bancada de Morena, tal y como dimos a conocer en La Verdad Noticias.

¿Cuándo se fundó el PAN?

El partido se fundó en 1939.

El Partido Acción Nacional se fundó el 16 de septiembre de 1939 como una alternativa civilizada y democrática en base a los principios humanistas de la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común.

El PAN fue el primer partido mexicano en postular mujeres a una gubernatura, actualmente, su presidente nacional es Marko Cortés, sin embargo, en los últimos días, las senadoras Judith Vázquez y Martha Cecilia Márquez presentaron su renuncia al partido.

