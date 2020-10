Senadora Lilly Téllez no buscará la gubernatura de Sonora

La senadora de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez afirmó que pese a que las encuestas la colocan con posibilidades de ganar la elección de 2021, no buscará la gubernatura de Sonora porque no está preparada.

La legisladora reconoció que cuenta con buenos números de intención de voto rumbo a los comicios del próximo año, pero consideró que no cuenta con la capacidad para lanzarse a la gubernatura de Sonora.

“Absolutamente es no”, manifestó la panista Lilly Téllez agregando que el hecho de que todavía haya quienes dudan de su posición es una muestra de que los políticos tienen una falta de credibilidad muy arraigada.

"No me preparé en mi vida para gobernar; entonces, es un no de verdad”, precisó.