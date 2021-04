Senadora Alejandra León, renuncia a Morena: “No pienso solapar porquerías”

“No pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena”, fueron las palabras que expresó la Senadora de Morena, Alejandra León Gastélum, para dar a conocer que presentó de manera oficial su renuncia al partido.

Lo anterior ocurre tras inconformarse por no ser considerada como candidata de Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Mexicali, Baja California.

Tras presentar su renuncia, León Gastélum aseguró que no militará en otro partido político, y en la cámara alta se mantendrá como senadora “del pueblo”, además de continuar como integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT).

“Como senadora del pueblo he tomado una decisión, en los próximos días presentaré mi renuncia formal a Morena, no me voy a ningún otro partido. Seguiré siendo la senadora del pueblo y para el pueblo, seguiré en el mismo grupo parlamentario del PT en el Senado de la República”, aseguró.

También la legisladora de Baja California aseguró que, pese a su salida del partido, mantendrá su apoyo a las propuestas que envíe el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Seguiré apoyando las iniciativas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que sean en beneficio del pueblo de México”, subrayó.

En el mensaje que publicó en Facebook, León Gastélum enfatizó sus críticas por lo que sucede en Morena, al indicar que ése no es el partido por el que trabajó.

“No pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena, traicionando y mintiéndole al pueblo.

Agregó que “ese no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos nueve años, y como consejera estatal política de 2012 a 2021”, remarcó.

En ese sentido, Alejandra León aseguró que únicamente apoyará a los candidatos que realmente se comprometan a solucionar los problemas que enfrentan los diferentes sectores de Baja California.

