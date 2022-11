Senador independiente defiende al INE ante reforma electoral

El senador independiente Germán Martínez Cázares arremetió contra la reforma electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues señaló que esta iniciativa busca falsificar la credencial de elector, por lo que hizo un llamado a defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un video difundido en redes sociales, el legislador señaló que el INE no tiene dueño, por lo que el pueblo mexicano no se debe dejar. En ese sentido, indicó que él es un defensor de la democracia y del árbitro electoral mexicano, al igual que otros sectores que han expresado su apoyo al INE.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la Iglesia católica en México declaró que le preocupa la reforma electoral debido a que consideran que el INE es una institución que garantiza la democracia y la imparcialidad en las elecciones que ha realizado en más de 25 años de experiencia.

Critica reforma electoral

▶ #VIDEO | La #4T quiere falsificar la credencial de elector, van por una identificación “chafa”, acusa el senador Germán Martínez Cázares pic.twitter.com/5xR2jaa491 — La Silla Rota (@lasillarota) November 6, 2022

El legislador señaló que la credencial de elector es un documento oficial que debe ser expedido por el INE. Además, recalcó que el INE es de todos. “Yo defiendo una credencial confiable, no chafa ni pirata. Yo defiendo un INE de todos, no del gobierno ni de ningún partido, yo defiendo a la democracia, yo defiendo a México”, señaló.

“En esta credencial solo debes estar tú, no debe estar el Presidente, no debe estar el gobierno ni debe estar ningún partido político. Esta credencial es tuya y te identifica como mexicana o mexicano. Esta credencial sirve para votar, para hacer trámites en un banco, para inscribir a tus hijos en la escuela o para recibir los apoyos. La quieren falsificar con la reforma. No nos debemos dejar”, explicó en el video.

Cabe señalar que las autoridades del INE señalaron que la reforma electoral debe ser construida a través de consensos y no debe ser impuesta por el gobierno. Recientemente, se planteó un recorte para el árbitro electoral en 2023, pese a que se realizarán las elecciones en Coahuila y Estado de México.

¿Qué se necesita para aprobar la reforma electoral?

"La reforma electoral es para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones" sostuvo el presidente. pic.twitter.com/X6Ug9ayID9 — Al Momento 4T (@Almomento4T) October 31, 2022

Para aprobar la reforma electoral se necesita de la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es decir, se tiene que conseguir el 50 por ciento más uno de los votos de los legisladores presentes.

