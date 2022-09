Senador del PRI, Ramírez Marín, niega promover la militarización del ejército

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, reiteró que su postura es en contra de la militarización y del plan que se aprobó en la Cámara de Diputados que aumentó hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México.

El senador compartió un video en redes sociales donde indicó que está trabajando en una propuesta alterna, además negó las acusaciones en su contra, donde lo califican como el promotor de la iniciativa para extender el plazo para que el Ejército siga en las calles.

El funcionario indicó que él no puede hacer alianzas que van en contra de sus principios, pues tiene un compromiso con la ciudadanía.

"Yo no puedo responder a partidos, alianzas o lo que fuere, yo tengo que responderle a los que me pusieron, los yucatecos. Por supuesto que estoy en contra (de la militarización); por supuesto que no puedo aceptar que le sigamos asignando al Ejército tareas que van más allá de su naturaleza", señaló.

Senador del PRI aseguró que la estrategia de seguridad no ha funcionado

Ramírez Marín se pronunció en contra de la militarización

Ramírez Marín indicó que está en contra de la postura que autorizaron los diputados, ya que plantea que se implemente por más tiempo una estrategia de seguridad que no ha funcionado.

"¿Cuál es mi postura con respecto a lo que enviaron los diputados? Estoy en contra, no aceptaría este dictamen, porque es la insistencia y la reiteración en una estrategia que no ha dado resultados. No estoy a favor de que le otorguemos simplemente un cheque en blanco a nuestras Fuerzas Armadas, es necesario que tengan un marco legal”.

El funcionario indicó que en las comisiones del Senado del PRI están construyendo una nueva reforma. Así mismo señaló que los policías locales son los que deben hacer la terea.

¿Cuál es la importancia del Ejército?

Se aprobó por más tiempo la presencia de militares en las calles

De acuerdo con la página de la Sedena la importancia del Ejército es el disponer de reservas para coadyuvar en la seguridad y defensa de la nación, contribuir al auxilio de la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales. Ahora, tras una iniciativa se ha avalado mantener al ejército en las calles de México por 10 años más, propuesta que ha sido rechazada por el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

