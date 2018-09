Senador del PAN intercambia 'packs' con sexoservidora (FOTOS)

Asimismo, la identidad de la joven fue revelada y se manifestó en Twitter mediante un video como Fernanda Moreno, misma que dijo que no era una escort y que desconoce el motivo por el que sus fotos aparecieron en el celular de dicho Senador, pero pidió no creer en todo lo que ven.

La joven afirmó que su primera impresión fue 'de broma', luego que se puso nerviosa ya que está de por medio lo que piense su familia; de igual manera manifestó su sorpresa al ver lo que hacen los senadores .

"Me gané mil mensajes de odio hacia mí, mil insultos en redes sociales, hay personas que dicen que puedo demandar porque es abuso, sus bromas pesadas de este señor me causaron muchísima incomodidad en redes sociales, me daría pena ir a la escuela", dijo a El Financiero.