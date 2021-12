Senador de Morena lanza propuesta al INE para reducir costo en la revocación de mandato

El ex presidente de la Cámara de Senadores, el senador por Morena Eduardo Ramírez, anunció que presentará una propuesta al Instituto Nacional Electoral (INE) con la cual se reducirá el costo de la consulta de revocación de mandato, y no haya excusas para no llevar a cabo dicho ejercicio.

Lo anterior, luego de que el Consejo General del INE aplazó el ejercicio que se realizaría el 10 de abril del 2022, argumentando la falta de recursos.

¿Cuál es la propuesta del senador de Morena?

Revocación de Mandato.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, indicó a través de su cuenta de Twitter, que presentará una iniciativa para que el INE utilice el 50 por ciento de las casillas que se instalaron en las pasadas elecciones, es decir, las del 6 de junio.

“Para no interrumpir un ejercicio democrático como es la revocación de mandato existen alternativas. Presentaré una iniciativa para plantear que el día de la votación el INE habilite la instalación de al menos el 50 por ciento de casillas respecto del anterior proceso ordinario.

“Con esto se reducirían los costos y se garantiza la participación ciudadana”, aseguró.

Sobre este mismo tema, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que, para obtener más recursos, el INE podría reunirse con autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de lograr un apoyo presupuestal.

¿Cuánto dinero se necesita para la revocación de mandato?

Senador de Morena busca que INE reduzca gastos en la consulta de Revocación de Mandato.

El Instituto Nacional Electoral necesitaría alrededor de 3 mil 830.4 millones de pesos para organizar el proceso de revocación de mandato, según las declaraciones que hizo en su momento el consejero presidente de este órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

“El INE está solicitando una partida precautoria por 5 mil 743.5 millones de pesos, de los cuales mil 913.1 millones corresponden a una posible consulta popular (...), y 3 mil 830.4 millones para organizar el proceso de revocación de mandato. Si así lo decide el 3 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal”, dijo Córdova ante diputados federales en noviembre pasado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado