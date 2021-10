Senador de Morena insulta a LIly Téllez tras no apagar su micrófono

Lily Téllez fue insultada por el senador de Morena José Luis Pech, esto durante la comisión de salud, en donde el legislador olvidó apagar su micrófono, por lo que, sin querer, se escuchó un insulto contra la panista.

Téllez pidió que se invitara al presidente Andrés Manuel López Obrador a entregar la medalla Belisario DOminguez para el sector salud, y fue ahí cuando se escuchó la siguiente frase.

Tras escuchar estas palabras Lily Téllez, quien arremetió contra médicos cubanos hace algunos días, no se pudo quedar callada.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, y una vez terminada la sesión, que Tellez publicó que no exigirá una disculpa al senador de Morena, pues “Sus groserías y perdones son tan irrelevantes como su carrera legislativa”.

Lily Téllez no exigirá disculpas

Los indultos se dieron después de que la senadora invitara a AMLO a entregar la medalla Belisario Domínguez, sin embargo, el senador José Luis Pech, dijo que no le corresponde a ella hacer esa invitación.

A lo que Téllez le contestó que ella solo hizo una invitación, y que el presidente puede decidir si va o no.

“Es ciertamente que invite al Presidente de la República, lo que no hay que olvidar es que son Poderes diferentes y aunque tenga la invitación, no es una ley. Una invitación no deja de ser eso, una invitación”.