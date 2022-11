Senador de Morena comparte una calaverita de su autoría

El coordinador de Morena conocido como Ricardo Monreal, informó que muchas personas han deseado su muerte, tras darse a conocer que aspira a convertirse en el próximo Presidente de México, sin embargo, él asegura mantenerse firme a tal decisión, por lo que seguirá trabajando para lograrlo.

No obstante, en La Verdad Noticias te compartimos que el ex gobernador de Zacatecas aprovechó las festividades del “Día de muertos”, en las que hizo uso de la sátira para denunciar algunos de los supuestos ataques que ha recibido, tras haber anunciado el deseo que tiene de llegar a la presidencia.

Cabe mencionar, que el pasado 30 de octubre Monreal se vistió de catrín para rendir tributo a los grandes cantantes mexicanos de la época de Oro del cine nacional, para posteriormente realizar la inauguración de la ofrenda de la festividad antes mencionada.

El Senador de Morena compartió una calaverita literaria, a través de su cuenta oficial de Twitter, el la cual recordó su petición de “piso parejo” la cual utilizó durante la contienda interna de Morena para la designación del candidato a la presidencia para el año 2024.

En este contexto cabe señalar que entre líneas se puede leer el siguiente fragmento.

“La adversidad me ha acompañado, por México me levanté; nada me fue regalado, y adelante seguiré”.