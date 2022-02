Senador causa indignación por presumir viaje al Super Bowl 2022

Fue duramente criticado en redes por no representar la austeridad de Morena

Nuevamente Armando Guadiana, Senador de Morena por Coahuila fue tema de discusión en redes sociales y no precisamente por su labor legislativa sino por presumir en sus redes sociales que viajó a California para presenciar el Super Bowl en el que los Rams y Bengals se enfrentaron.

Recordemos que esta no es la primera vez que el legislador causa indignación en redes sociales por presumir una vida de lujos contrario al mensaje que expone el Movimiento de Regeneración Nacional y su líder el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue en 2020 que como te informamos aquí en La Verdad Noticias también protagonizó una gran polémica por mostrar su viaje al Super Bowl, aunque en aquella ocasión aseguró que viajó "con sus propios recursos".

"Disfrutando una de mis pasiones": Guadiana.

Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi Hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de Victoria. ¡Saludos a mis Amigos de Coahuila y de México! #SuperBowl56 pic.twitter.com/gcw9K4VFo1 — Armando Guadiana (@aguadiana) February 14, 2022

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Guadiana compartió una fotografía con el SoFi Stadium a sus espaldas acompañado de su hijo Armando quién por cierto portaba ropa de super lujo del diseñador Virgil Abloh.

"Disfrutando una de mis pasiones, desde hace más de 30 años, junto a mi hijo Armando. Ganarán los Bengals ya que vienen con hambre y sed de Victoria. ¡Saludos a mis amigos de Coahuila y de México!", escribió en su tuit.

Como te explicábamos al inicio de la nota, no es la primera vez que Guadiana acude al Super Bowl y genera una discusión entre los internautas ya que en 2017 y 2020 acudió al encuentro más importante del futbol americano.

En 2017 por cierto, retó al entonces ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira a acudir al encuentro a Estados Unidos, pero no aceptó, según el senador por que el también ex dirigente del PRI era investigado en ese país.

Un saludo desde Houston dónde está por comenzar el #SuperBowl... #VoyPatriots ¡Humberto Moreira no aceptó el reto! #Saltillo pic.twitter.com/UX2PUA4ogD — Armando Guadiana (@aguadiana) February 5, 2017

¿Quién es Armando Guadiana?

Santana Armando Guadiana Tijerina es un empresario y político, miembro de Morena, sus estudios lo llevaron a ser ingeniero civil y tiene una maestría en Ciencias con especialidad en investigación de operaciones.

Cabe destacar que el senador no solo ha levantado polémica por acudir a juegos deportivos, en noviembre del 2021 una investigación periodística demostró que el SAT le perdonó multas millonarias a sus empresas.

