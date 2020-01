Senador Samuel García crea polémica por parecido con el hijo de “Poncho” De Nigris

El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, se vio involucrado en medio de un gran polémica, luego que en redes sociales lo acusaron ser el padre del hijo del actor Alfonso “Poncho” De Nigris, por el gran parecido entre estos.

¿Qué pasó con el senador?

La polémica surgió luego que el actor compartió una fotografía en su Instagram, en donde se le puede ver posando con su hijo, a quien describe como todo un galán.

Sin embargo, uno de los usuarios de redes sociales comentó dicha fotografía en la cual señala que el menor tiene un gran parecido con el senador de Movimiento Ciudadano, con quien grabó un video para su canal de YouTube titulado “La carnita asada con Samuel García”.

“No es por nada poncho pero ni se parece a ti, se parece más a tu camarada con el qué haces carne”, detalló el usuario.

El comentario causó una serie de posturas por parte de los internautas quienes aseguraron que el niño se tiene mayor parecido con el senador Samuel García que con el actor.

Senador responde

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, compartió una imagen en sus historia de Instagram, en cual hizo una comparación exacta entre su rostro y el de hijo del actor.

De Nigris pide prueba de ADN

En tono de broma, el actor y también Youtuber, “Poncho” De Nigris compartió una fotografía en la cual aparece con su esposa y su hijo, sin embargo, el solicalité regio puso el rostro del senador en la del menor.

El actor compartió la fotografía con un texto en al cual le exigía a su esposa y al senador dar una explicación al respecto.

“Esto no se puede quedar así @samuelgarcias @marianardzcantu me urge una respuesta inmediata jajajajaja jajjajaja che raza no perdona nada. Pero se viene la bomba de 6/6 y si siguen molestando pues ... putazos o que ? Putazos o que ? Putazos oh oh que?”, escribió en plan de broma el actor.

