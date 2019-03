Senador Armenta teme "dedazo" de Morena en elección de candidato a la gubernatura de Puebla

El Senador Alejandro Armenta solicitó la presencia de observadores en la encuesta para definir candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.

Con la finalidad de dar certeza, objetividad, transparencia e imparcialidad a la aplicación de la encuesta con la que se definirá al candidato de Morena al Gobierno de Puebla, Alejandro Armenta entregó petición al CEN de que haya observadores en la aplicación del estudio demoscópico.

Durante una entrevista con representantes de medios nacionales, el aspirante Alejandro Armenta refrendó su confianza a su partido y especificó que dicha solicitud tiene el propósito de cada precandidato pueda tener observadores para acompañar la encuesta.

Manifestó que se respetar la aplicación de este ejercicio sin que haya injerencia de ninguna de las partes

Lo anterior evitará que el Gobierno del Estado de Puebla infiera a favor de algún precandidato y atentara contra la democracia.

Estudios de opinión le favorecen

El aspirante de Morena con mayor rentabilidad electoral en la contienda de gobernador de Puebla es Alejandro Armenta Mier, así lo indica una encuesta realizada por Indicadores S.C.

El ejercicio estadístico realizado con 1,200 entrevistas personales en vivienda, que replica la metodología que usó Morena para definir a sus candidatos en la elección de 2018, señala que el senador con licencia, es el mejor posicionado entre los aspirantes que compiten por la candidatura del partido lopezobradorista.

En la variable opinión de los aspirantes, un 25.6% de los entrevistados tiene una opinión buena de Alejandro Armenta, un 50.2% regular, un 13.8% mala y 10.4% no supo o no contestó.

En segundo lugar se ubica Nancy de la Sierra con 18.9% que tiene una buena opinión de la morenista, un 41.8% regular, un 19.8% mala y 19.5% no supo o no contestó.

En tercer lugar, se ubicó Luis Miguel Barbosa, ex candidato de Morena en la contienda de 2018, un 14.3% tienen una buena opinión de Barbosa, un 40.4% regular, un 35.4% mala, la opinión negativa más alta de los tres aspirantes, y 9.9% no supo o no contestó

En el rubro de percepción de honestidad un 8% lo considera muy honesto a Alejandro Armenta, un 34.2% algo, 25.6% poco, 20.3% nada y 11.9% no supo o no contestó.

En segundo lugar, se ubica Nancy de la Sierra que un 9.0% la considera muy honesta, un 21.6% algo, un 22.7% poco, un 29.4% nada y 17.3% no supo o no contestó.

En tercer lugar, Luis Miguel Barbosa que un 5.0% lo considera muy honesto, un 24.5% algo, un 22.2% poco, 38.3% nada y un 10% no supo o no contestó.

Difícil elección

Alejandro Armenta Mier, Nancy de la Sierra Arámburo y Barbosa Huerta acudieron previamente a la sede estatal del partido para conocer los detalles de la medición que se aplicará la siguiente semana.

Ninguno reveló a los medios de comunicación la información que les proporcionaron, pues afirmaron que los detalles se mantendrán en secreto porque así lo obligan los estatutos del partido.

En el encuentro participaron Vladimir Ríos, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; Gustavo Aguilar, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones; Carlos Figueroa Ibarra, secretario Nacional de Derechos Humanos y Mario Bracamonte González, delegado estatal con funciones de dirigente.

Los tres contendientes firmaron un pacto de “civilidad” donde cada uno se comprometió a respetar y reconocer los resultados.