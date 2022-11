Senado revisará reforma electoral que avalen diputados: Monreal

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunieron hoy para tratar el tema de la Reforma Electoral.

Dicha reforma será aprobada en la Cámara Baja “y una vez que concluya en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio serio y minucioso, una revisión de lo que los diputados aprueben”, sentenció Monreal.

En conferencia de prensa, el senador aseguró que se reúne periódicamente con el secretario de Gobernación. Sin embargo, detalló que está ocasión trataron varios temas e iniciativas que al Ejecutivo Federal le interesa que se aprueben durante este periodo ordinario de sesiones.

“Fue una reunión amable, amistosa, respetuosa y revisamos la agenda del Poder Legislativo y el interés que ellos tienen sobre algunas materias que nosotros revisaremos con cuidado. Hay una relación con él respetuosa y de amistad", sostuvo.

El morenista precisó que el principal tema que interesa y del cual charlaron ambos políticos fue la reforma electoral.

Y dijo que “una vez que concluya en la Cámara de Diputados, el Senado hará un estudio serio y minucioso, una revisión de lo que los diputados aprueben”.

Entre las iniciativas que el secretario de Gobernación pidió que avancen en el Senado están una reforma al Código único de procedimientos civiles y familiares, a la ley de salud, laboral y una serie de reformas en beneficio de la población.

Con respecto a la movilización de ayer dijo que “es una manifestación que, en lo personal, creo debemos reflexionar sobre ella y atender lo que en ella se propone y se solicita. Pero, yo no la descalificaría, no quiero hacerlo, y no tengo sino respeto por el presidente de la República y su opinión. Pero me pareció que ellos, los que hicieron la marcha, lo hicieron respetuosos, pacíficos y tienen derecho a hacerlo”.

Monreal, negó que uno de los temas a tratar fuera la situación con la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y mencionó que no se le ha notificado sobre la denuncia que interpuso.

“Confío en el Fiscal General de la República y confío en el Ministerio Público que tenga el asunto. Debo confiar en la autoridad, así como confío en que la Constitución y la ley que prevalezcan por encima de cualquier interés personal”, dijo.

