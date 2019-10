Senado pospone sesión especial para tratar la renuncia de Medina Mora

Sería al mediodía de este viernes cuando el Senado tendría una sesión especial para tratar el tema de la renuncia del ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, sin embargo esta acabó siendo suspendida.

El Senado de la República ha decidido suspender la sesión y ha informado que la renuncia a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Eduardo Medina Mora será atendida el próximo martes.

Es preciso recordar que el todavía Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (porque no se ha aprobado la renuncia) envió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador su renuncia a 11 años de concluir su encargo.

Renuncia de Medina Mora será atendida hasta el próximo martes.

También se ha hecho publicó el contenido de la misma en donde se aprecia que fue breve y concisa pero sin mencionar que fuera por asuntos relacionados con alguna investigación en su contra. En ella se lee:

"Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos, someto ante usted (Andrés Manuel López Obrador) mi renuncia al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electo por el Senado de la República".

Añadiendo: “Ruego a usted que acepte esta renuncia y acorde a lo previsto en la Constitución la someta a consideración del Senado de la República”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Por su parte, la Secretaría de Gobernación quien encabeza Olga Cordero informó que en términos del artículo 98 constitucional, se ha enviado al Senado el oficio mediante el cual comunica que Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia del ciudadano Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza.

Te puede interesar: AMLO considera que la renuncia de Medina fue para atender denuncias en su contra

Ahora bien, algunos senadores coincidieron en que la renuncia del Ministro de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es debido a un asunto grave, ya que el Presidente no la acepta a no ser por un motivo grave y recordaron que un hecho similar no se da desde 1931.