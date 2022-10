Senado logra acuerdos para modificar dictamen sobre fuerzas armadas

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que se lograron avances en la construcción de las modificaciones que tendrá la reforma para que los militares ayuden en tareas de seguridad pública hasta el 2028 y presentará la propuesta a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda, para que la conozcan.

En entrevista, Ricardo Monreal explicó que la tarde de este lunes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda incluirán las propuestas de modificación para que el dictamen pase en sus nuevos términos al pleno del Senado para su discusión.

Monreal Ávila explicó que si bien se registró un avance significativo en los consensos, no tiene seguridad de que todos los grupos parlamentarios que participaron en la elaboración de la propuesta voten en favor, porque tienen sus propias estrategias políticas.

Presentan nuevo dictamen sobre permanencia militar

En el Senado los grupos parlamentarios prepararon un nuevo dictamen para aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica hasta el 2028 que será presentado esta misma tarde en Comisiones Unidas.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal informó que el PAN se levantó de la mesa y MC manifestó que no apoya esa nueva propuesta y también el PRD.

Ante ello, entrevistado en el Senado, luego de inaugurar una exposición Monreal aseveró: “no tengo aún la mayoría calificada, a pesar de que se tomaron en cuenta algunos puntos que propusieron los grupos de oposición, no todos, pero sí algunos no aceptan el nuevo dictamen”

Monreal informó que consultará con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y con las Fuerzas Armadas la nueva propuesta.

¿Por qué es importante el Senado?

El Senado domina en materia de elección y de gobierno.

El Senado domina en materia de elección y de gobierno, siendo sobre todo un órgano con poder ejecutivo: en él rece la potestad de nombrar y controlar las más altas magistraturas del Estado (consulado y pretura), y controlaba al ejército y llevaba a cabo la política exterior.

