Senado de la República permanece rodeado de policías

La mañana de este jueves, el recinto del Senado de la República amaneció blindado por uniformados capitalinos, debido a la discusión en el Pleno sobre la Reforma a la Guardia Nacional.

En ese sentido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fueron desplegados en las calles aledañas del edificio para hacer frente a las manifestaciones que se han originado tras el rechazo a la propuesta para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cabe señalar, que la discusión inició alrededor de las 12:30 horas de este 08 de septiembre del 2022, en donde se dará seguimiento al dictamen de reforma, que ya avanzó al Pleno después de su aprobación, sin cambios, en las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

Iniciativa casi aprobada

Buscan proteger el recinto mientras se discute la iniciativa

Como se informó en La Verdad Noticias, la propuesta fue declarada como aprobatoria con 18 votos a favor y 13 en contra, ya que integrantes de Movimiento Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista de México, determinaron ayer miércoles que la iniciativa enviada por Andrés Manuel López Obrador, era procedente, por lo que hoy jueves sería votada en el Pleno, para su ratificación final, para luego ser turnada al Ejecutivo Federal y divulgada en el Diario Oficial de la Federación.

Te puede interesar: Guardia Nacional pidió 67.1 mdp para intervenir en comunicaciones privadas

Oposición ante la iniciativa

Las autoridades han dispuesto elementos policíacos

Desde su planeación, la iniciativa dio mucho de qué hablar y muchos actuaron por distintos medios para intentar frenar el proyecto, tan así que la Alianza Electoral “Va por México”, terminó por ser pausada, no obstante entre las declaraciones de los líderes políticos, se ha remarcado el rechazo por parte del Partido Acción Nacional, quienes desde su bancada en el Senado, han subrayado que de ser aprobada la iniciativa, promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, en caso de que esto no resulte, no dudarán en acudir a instancias internacionales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram