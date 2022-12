Senado avala la ‘cláusula de vida eterna’ para los aliados de Morena

El Senado avaló incluir en el dictamen sobre la reforma electoral la llamada “cláusula de vida eterna” con la cual se favorece a los aliados de Morena, es decir el PT, PVEM y PES, situación que generó rechazó entre los legisladores de oposición, al señalar que se trata de pago de favores y de una acción inconstitucional antes estos cambios incluidos en el último momento.

El dictamen fue avalado con 58 votos a favor y 49 en contra, con lo cual se logró aceptar la reserva presentada por el senador del PVEM, Israel Zamora, a nombre de ese partido y del PT, con lo cual se reconocerá el derecho de los partidos políticos para promover candidaturas comunes.

El senador del Verde Ecologista señaló que las candidaturas comunes permiten a la ciudadanía saber que su voto estará dirigido a un partido en concreto, lo que garantiza la certeza, objetividad y autenticidad del sufragio y aseguró que es algo vigente en varias entidades federativas en sus legislaciones.

Acusa a la oposición de querer instaurar el fascismo

La modificación permitirá la transferencia de votos a otros partidos políticos, con lo que podrán mantener su registro pese a no recibir en 3% de los sufragios

Igualmente aseguró que la propuesta no es una transferencia de votos y acusó a la oposición de querer instaurar el fascismo al intentar obstaculizar la pluralidad en el sistema electoral, y defendió las modificaciones realizadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El grupo de oposición señaló que la reforma será utilizada para consumar un fraude electoral a través de la transferencia de votos a los partidos satélite con la finalidad de que estos conserven su registro, más allá del 3 por ciento establecido en la Constitución.

Señalan que es ‘prostitución electoral’

Señalaron que con esta modificación se planea hacer fraude electoral

Emilio Álvares Izaza, del Grupo Plural, señaló que más allá de la problemática que implica la candidatura común, la ilegalidad de la transferencia de votos es una prostitución electoral, es decir, que “por un convenio votos que no obtuvo un partido, por ejemplo, el Partido Verde, Morena se lo pase".

Igualmente existen temores de que esta modificación pueda llegar a dañar la democracia y señaló que hoy la ley vigente prohíbe la posibilidad de transferir votos. "Hay una prohibición expresa hoy en la ley a nivel nacional para transferir votos".

"Las cosas como son, las cosas por su nombre, esto que están proponiendo se llama fraude electoral legal. ¿Qué quieren hacer?, que en la boleta no votes por el cuadrito de su partido, que votes por un cuadrito que no puede traer partidos y que firme un convenio, un papel, antes que digan cuánto valen”, señaló el senador Damián Zepeda.

“Yo te voy a extorsionar, te voy a presionar, te voy a chantajear para firmar tu coalición y te voy a decir valgo tanto, quieres sí, quieres no. ¿Qué opinan los ciudadanos?, no me interesa lo que opinen los ciudadanos, vale el voto, lo que diga el convenio de coalición, es una vergüenza".

