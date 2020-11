Senado aprueba despenalización del uso lúdico de la marihuana

Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, el Senado de la República aprobó el dictamen para despenalizar el uso lúdico o adulto de la marihuana. Esto quiere decir que a partir del 15 de diciembre, si pasa en la Cámara de Diputados, las personas podrán cargar hasta 28 gramos de la hierba, es decir una cajetilla de 28 cigarrillos, y tener de 6 a 8 plantas de marihuana en sus casas, sin terminar en la cárcel.

“Queda permitido a personas mayores de dieciocho años consumir cannabis psicoactivo”, señala el documento que finalmente pasó ayer, en una discusión que se extendió por más de cinco horas.

��@damianzepeda: A nombre de la mayoría del Grupo Parlamentario de @AccionNacional manifiesto nuestra posición en contra de abrir el mercado de las drogas por el bien de México, es falso que legalizar la marihuana bajará el índice de violencia en nuestro país. #VotaNoALasDrogas pic.twitter.com/mq37mmh7uO — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) November 19, 2020

En términos sencillos, el dictamen que se aprobó esta tarde amplía de 5 a 28 gramos la posesión para autoconsumo, es decir despenalizada y que no amerita sanción; de entre 28 y 200 gramos, se convierte en posesión simple y amerita sanciones administrativas o multas; de 201 gramos a 28 kilos, se le considera posesión para narcomenudeo y de 28 kilos en adelante, se considerará narcotráfico.

Marihuana legal

La sustancia será legal, habrá clubes cannábicos exclusivos para adultos y el Estado tendrá el control del proceso de producción, desde la comercialización de las semillas hasta que la hierba llegue a los consumidores finales. Celebrado como un hito histórico por senadores de todos los partidos, organizaciones civiles critican que es una simulación porque aún existen penas a la posesión, restricciones estrictas al consumo y barreras para que los pequeños productores puedan sumarse al mercado, reporta el diario El País.

✅ Con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que regula el uso del #CannabisLegal. pic.twitter.com/0yLdNlJGQB — Senado de México (@senadomexicano) November 19, 2020

La nueva ley crea el Instituto Mexicano del Cannabis, que dependerá de la Secretaría de Salud y estará encargado de todos los asuntos regulatorios: los permisos para la producción, para la comercialización y para fundar las asociaciones de consumo, así como zonas designadas para fumar variedades psicoactivas. No se podrá fumar en lugares públicos ni frente a adolescentes o niños, aunque no está claro cómo se vigilará el cumplimiento de estas medidas. Cada persona podrá tener hasta cuatro plantas en su casa, se podrá tener hasta 28 gramos de marihuana sin recibir penas y los clubes no podrán tener más de 20 integrantes. Habrá también un padrón de consumidores autorizados.

Los panistas Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero y el yucateco Raúl Paz, votaron a favor y La Verdad Noticias te informará sobre la votación en lo particular en el Senado de la República.

