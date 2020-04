Semana Santa 2020: AMLO insiste en no vacacionar

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a los mexicanos a no vacacionar en esta Semana Santa y continuar con las medidas sanitarias establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 en la República Mexicana.

Pide AMLO no ir a las playas en Semana Santa

Durante la conferencia matutina de este martes, López Obrador recalcó que estas no son vacaciones, a pesar de que así lo marcan los calendarios con motivo de Semana Santa, por tal motivo pidió que no viajen a las playas del país ni otros sitios acostumbrados en estas fechas, sino permanecer en casa.

Sin embargo, consideró que no todas las personas atenderán las recomendaciones, pero descartó que el gobierno federal use la fuerza pública para retirar a las personas de estos lugares.

“Que no vayan a las playas, que nos cuidemos, ese es el llamado, pero pueden darse estos casos, son excepciones, no es la regla, si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora es por la actitud responsable del pueblo de México (…) no es sólo un asunto de prohibición, o de que usemos la policía o la Guardia Nacional, no, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso”, expresó AMLO.

Está próxima la fase más difícil del coronavirus

AMLO resaltó que México está en el segundo lugar a nivel mundial con menos personas infectadas por este nuevo coronavirus, en proporción a la población y a la población del mundo, pero consideró que no es momento de celebrar ya que se avecina la parte más difícil de esta pandemia, por lo que se deberán endurecer las medidas sanitarias.

“Los especialistas están estimando que viene la fase más difícil, entonces si vamos bien, si se va tomando la incidencia, si ya todo parece indicar que se va a aplanar la famosa curva, si ya vamos así, continuemos con la disciplina”, insistió.

En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se unió al llamado, pues al viajar se podría poner en riesgo a las comunidades más vulnerables.

“No son vacaciones, no son vacaciones, aunque están contempladas dentro del calendario…No se vaya de su sitio de residencia, porque si viajan van a dispersar el virus a las distintas comunidades y lo van a acercar a las comunidades más vulnerables”, expresó.