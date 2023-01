Seguridad de Biden llega al AICM para preparar su arribo

Seguridad de Biden llega al AICM para preparar su llegada

El equipo de seguridad de avanzada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó durante la tarde del lunes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto como los preparativos previos a la reunión bilateral que sostendrá con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El personal militar arribó en un Boeing C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de EE.UU. alrededor de las 14:00 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para comenzar a finalizar los preparativos de seguridad previos a la llegada del presidente estadunidense.

La aeronave militar, con la matrícula 3-3125, había despegado durante la mañana de ese mismo día desde la base de la Fuerza Aérea McGuire, ubicada en el condado de Builgton, Nueva Jersey.

AMLO solicitó a Biden aterrizar en el AIFA

Como se informó en La Verdad Noticias, el presidente había insistido recientemente que, tanto el presidente Biden, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aterrizaran en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), inaugurado en el 2022, sin embargo, el equipo de seguridad de mandatario de EE.UU. decidió arribar en el AICM.

Durante una conferencia de prensa matutina, López Obrador explicó, que sería el Servicio Secreto de Estados Unidos el que determine si Biden aterrizará o no en el AIFA, por lo que descartó que la decisión se pueda llegar a tratar de una contradicción.

"Y no por un asunto logístico, sino político. Porque así se encargarían de decir que está tan mal hecho y distante, que ni Biden quiso llegar, o que sus agentes de seguridad no lo recomendaron, cuando Trudeau ya aceptó llegar, y es eso lo que le estamos informando al gobierno de Estados Unidos, que no se preste a esta oposición ramplona y conservadora".

El presidente de México tiene previstas reuniones bilaterales con Biden y Trudeau y una trilateral, el 9 y 10 de enero, en Palacio Nacional, por lo que los dispositivos de seguridad han empezado a montarse para la esperada fecha.

¿Qué Aerolíneas tiene el AIFA?

El primer Ministro de Canadá llegará al Felipe Ángeles

Actualmente, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, operan siete aerolíneas, cuatro nacionales y tres internacionales, las cuales son Aeroméxico, Volaris, VivaAerobús y Magnicharters, así como Conviasa, Copa Airlines y Arajet.

