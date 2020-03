Segob da recomendaciones ante Coronavirus y enseña el estornudo de etiqueta

El Coronavirus Covid-19 está en México y muchos aún desconocen las medidas preventivas que se necesitan para evitar contraer el virus y al mismo tiempo para contener el contagio, por ello es que la Secretaría de Gobierno (Segob) ha emitido una serie de recomendaciones para seguir, entre ellas el estornudo de etiqueta.

El medio que utilizó la Secretaría de Gobernación (Segob) fueron las redes sociales, Twitter, donde enseñó el “estornudo de etiqueta” y compartió medidas mínimas a tomar para evitar contagios del coronavirus por lo que pidió a la población a toser o estornudar sobre un pañuelo desechable y en caso de no contar con uno usar el ángulo interno del brazo.

Entre las recomendaciones que se dio fue que al momento de lavar las manos el tiempo mínimo en realizarlo es de 20 segundo, se debe usar gel desinfectante y se debe evitar por completo el saludo de beso o mano y nunca tocarse la cara.

¿Qué hacer si tienes que escupir?

Claro no podemos evitar no contraer la enfermedad o simplemente adquirir una gripe estacional, en este caso si se tiene la necesidad de toser no se debe de escupir en la calle lo que se hace es utilizar un pañuelo desechable envolverlo y posteriormente meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura.

Para prevenir enfermedades respiratorias, al toser o estornudar, cubre nariz y boca con un pañuelo desechable, o con el ángulo interno del brazo. pic.twitter.com/B3dB08Vq9A — Gobernación (@SEGOB_mx) March 15, 2020

En la casa, trabajo, sitios cerrados, transporte y centros de reunión se debe limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, ventilar los recintos y permitir la entrada de luz solar.

En caso de sentirse enfermo y presentar una enfermedad de las vías respiratorias se debe acudir al médico cuando se tenga fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal.

Algo que es muy importante, es evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias, de hecho con este fin la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su titular Esteban Moctezuma Barragán, dio a conocer que las vacaciones de Semana Santa se adelantan y serán del 20 de marzo al 20 de abril.